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На Миколаївщині викрили голову громадської організації на вимаганні 40 тисяч гривень

На Миколаївщині викрили голову громадської організації на вимаганні 40 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Миколаївській області голову обласної громадської організації із підтримки фермерів та приватних землевласників викрили на вимаганні грошей. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, “громадський діяч” вимагав та отримав 40 тисяч гривень від місцевого підприємця за погодження питання про виділення фермерському господарству бюджетних коштів для фінансової допомоги.

Правоохоронці задокументували, що голова ГО за сприяння начальника профільного департаменту облдержадміністрації та керівника регіонального відділення Укрдержфонду організували протиправну схему розкрадання бюджетних коштів. За 10% “відкату” зловмисники сприяли підприємцям у виділенні державної допомоги для землевласників.

Оперативники спецслужби затримали здирника на робочому місці одразу після перерахування всієї суми неправомірної вигоди на банківський картковий рахунок.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди, поєднане із вимаганням) Кримінального кодексу України, затриманому оголошено підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності чиновників, причетних до протиправної оборудки.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили та блокували діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей з місцевих представників комерційних структур, представляючись начебто керівниками підрозділів СБУ.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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