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На Миколаєвщині лоб у лоб зіткнулись вантажівки

На Миколаєвщині лоб у лоб зіткнулись вантажівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У Миколаївській області лоб у лоб зіткнулись вантажівки, внаслідок пригоди постраждав водій однієї з автівок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.

Подія трапилась на хуторі Гаєвському в Первомайському районі. Як з’ясувалось, внаслідок лобового зіткнення двох вантажних автомобілів Mercedes-Benz Actros, конструктивними елементами було заблоковано водія одного з транспортних засобів.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка 1995 р.н. Каретою швидкої медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу.

Нагадаємо, вантажівка влетіла у іномарку і відрикошетила у дерево.

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