На Миколаєвщині лоб у лоб зіткнулись вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Миколаївській області лоб у лоб зіткнулись вантажівки, внаслідок пригоди постраждав водій однієї з автівок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
Подія трапилась на хуторі Гаєвському в Первомайському районі. Як з’ясувалось, внаслідок лобового зіткнення двох вантажних автомобілів Mercedes-Benz Actros, конструктивними елементами було заблоковано водія одного з транспортних засобів.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка 1995 р.н. Каретою швидкої медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу.
Нагадаємо, вантажівка влетіла у іномарку і відрикошетила у дерево.