На Миколая в Україні переважно без опадів, але морозно

"Завтра в південній частині країни невеличкий сніг, в Криму і Приазов'ї навіть сніг з дощем – на решті території без опадів. Температура в цілому досить прохолодна. Вночі 10-15 морозу, вдень – 3-8 градусів морозу", - зазначив метеоролог.



За його словами, на півдні країни буде тепліше – вночі 0…-5, а вдень – близько 0. Вже наступного дня, 20 грудня, по всій території країни опадів не передбачається, температура буде без змін.



При цьому він додав, що вже з 21 грудня погодні умови в країні почнуть змінюватись, тож слід очікувати потепління. В цей день до кінця доби по всій території країни, крім східних і південних областей, очікується невеликий сніг (на заході – помірний сніг). Температура вночі складе 5-10 градусів морозу (північ Лівобережжя й у Карпатах – 10-15 градусів морозу), вдень – 8 морозу. Лише на півдні країни буде відносно тепло: 0…-5 вночі, і близько 0 вдень.



Нагадаємо, за добу у Києві було зафіксовано один випадок переохолодження.



За добу через ожеледицю травмувалися 182 людини, серед них є діти.