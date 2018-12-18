На Николая в Украине преимущественно без осадков, но морозно

"Завтра в южной части страны небольшой снег, в Крыму и Приазовье даже снег с дождем - на остальной территории без осадков. Температура в целом довольно прохладная. Ночью 10-15 мороза, днем - 3-8 градусов мороза", - отметил метеоролог.



По его словам, на юге страны будет теплее - ночью 0 ... -5, а днем - около 0. Уже на следующий день, 20 декабря, по всей территории страны осадков не ожидается, температура будет без изменений.



При этом он добавил, что уже с 21 декабря погодные условия в стране начнут меняться, поэтому следует ожидать потепления. В этот день до конца суток по всей территории страны, кроме восточных и южных областей, ожидается небольшой снег (на западе - умеренный снег). Температура ночью составит 5-10 градусов мороза (на севере Левобережья и в Карпатах - 10-15 градусов мороза), днем - 8 мороза. Лишь на юге страны будет относительно тепло: 0 ... -5 ночью, и около 0 днем.



Напомним, за сутки в Киеве был зафиксирован один случай переохлаждения.



За сутки из-за гололеда травмировались 182 человека, среди них есть дети.