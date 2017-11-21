На Майдані закінчилася акція на честь Революції гідності

Так, натовп декілька раз штурмували представники поліції, та наприкінці знесли, встановлені активістами, намети.

Після того як активісти підпалили декілька шин, у натовп прорвалася пожежна служба, яка загасила шини та забрала їх.

Оргкомітет акції наголосив, що через те, що правоохоронці забрали намети, вони не залишаться на Майдані на ніч. Також, вони зазначили, що вже склали заяву про правопорушення з боку поліції.

Після того на Майдані Незалежності вшанували пам'ять жертв Майдану, запаливши близько 3 тис. лампад, за словами учасників акції.

Зараз на Майдані все ще чергують 2 карета швидкої, вулиці патрулюють загони Національної поліції та Нацгвардії.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у центрі Києва відбулась сутичка між правоохоронцями та активістами, які зібрались на честь 4-ї річниці Революції гідності.