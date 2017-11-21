На Майдане закончилась акция в честь Революции достоинства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве на Майдане Независимости закончилась акция в честь 4-й годовщины Революции достоинства. В течение всего события активисты читали стихи и несколько раз пели гимн Украины, передает корреспондент УНН.
Так, толпа несколько раз штурмовали представители полиции, и в конце снесли, установленные активистами, палатки.
После того как активисты подожгли несколько шин, в толпу прорвалась пожарная служба, погасила шины и забрала их.
Оргкомитет акции отметил, что из-за того, что правоохранители забрали палатки, они не останутся на Майдане на ночь. Также, они отметили, что уже составили заявление о правонарушениях со стороны полиции.
После этого на Майдане Независимости почтили память жертв Майдана, зажигая около 3 тыс. лампад, по словам участников акции.
Сейчас на Майдане все еще дежурят 2 кареты скорой помощи, улицы патрулируют отряды Национальной полиции и Нацгвардии.
Напомним, на Майдане Независимости в центре Киева произошло столкновение между правоохранителями и активистами, которые собрались в честь 4-й годовщины Революции достоинства.