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На Майдане закончилась акция в честь Революции достоинства

На Майдане закончилась акция в честь Революции достоинства

Киев  •  УНН

 • 26144 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве на Майдане Независимости закончилась акция в честь 4-й годовщины Революции достоинства. В течение всего события активисты читали стихи и несколько раз пели гимн Украины, передает корреспондент УНН.

Так, толпа несколько раз штурмовали представители полиции, и в конце снесли, установленные активистами, палатки.

После того как активисты подожгли несколько шин, в толпу прорвалась пожарная служба, погасила шины и забрала их.

Оргкомитет акции отметил, что из-за того, что правоохранители забрали палатки, они не останутся на Майдане на ночь. Также, они отметили, что уже составили заявление о правонарушениях со стороны полиции.

После этого на Майдане Независимости почтили память жертв Майдана, зажигая около 3 тыс. лампад, по словам участников акции.

Сейчас на Майдане все еще дежурят 2 кареты скорой помощи, улицы патрулируют отряды Национальной полиции и Нацгвардии.

Напомним, на Майдане Независимости в центре Киева произошло столкновение между правоохранителями и активистами, которые собрались в честь 4-й годовщины Революции достоинства.

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