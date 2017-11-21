На Майдані сталась сутичка між активістами та правоохоронцями

Під час сутички загін з щонайменше 20 правоохоронців намагався відтіснити мітингувальників, які вже почали встановлювати там наметове містечко.

Як повідомив кореспондент УНН, в результаті ніхто не постраждав, правоохоронці не проводили затримань.

Раніше ще одна сутичка відбулась, коли активісти встановлювали намети.

Як повідомив кореспондент УНН, чоловік у цивільному спробував прибрати палатку, яку планували встановити деякі з учасників. В інциденті приймало участь близько 10 людей. В результаті ніхто не постраждав, палатку повернули до Стелли.

Всього активісти мають намір встановити 3 намети.

Станом на 18 годину на Майдані незалежності в центрі Києва знаходиться близько 100 активістів.

Як повідомляв УНН, сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи.