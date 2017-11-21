На Майдані сталась сутичка між активістами та правоохоронцями
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Майдані Незалежності у центрі Києва відбулась сутичка між правоохоронцями, та активістами, які зібрались на честь 4-ї річниці Революції гідності, передає кореспондент УНН.
Під час сутички загін з щонайменше 20 правоохоронців намагався відтіснити мітингувальників, які вже почали встановлювати там наметове містечко.
Як повідомив кореспондент УНН, в результаті ніхто не постраждав, правоохоронці не проводили затримань.
Раніше ще одна сутичка відбулась, коли активісти встановлювали намети.
Як повідомив кореспондент УНН, чоловік у цивільному спробував прибрати палатку, яку планували встановити деякі з учасників. В інциденті приймало участь близько 10 людей. В результаті ніхто не постраждав, палатку повернули до Стелли.
Всього активісти мають намір встановити 3 намети.
Станом на 18 годину на Майдані незалежності в центрі Києва знаходиться близько 100 активістів.
Як повідомляв УНН, сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи.