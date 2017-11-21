На Майдане произошла стычка между активистами и правоохранителями

Во время схватки отряд из не менее 20 правоохранителей пытался оттеснить митингующих, которые уже начали устанавливать там палаточный городок.

Как сообщил корреспондент УНН, в результате никто не пострадал, правоохранители не проводили задержаний.

Ранее еще одна схватка состоялась, когда активисты устанавливали палатки.

Как сообщил корреспондент УНН, человек в штатском попытался убрать палатку, которую планировали установить некоторые из участников. В инциденте участвовало около 10 человек. В результате никто не пострадал, палатку вернули к Стелле.

Всего активисты намерены установить 3 палатки.

По состоянию на 18 часов на Майдане Незалежности в центре Киева находится около 100 активистов.



