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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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На Майдане произошла стычка между активистами и правоохранителями

На Майдане произошла стычка между активистами и правоохранителями

Киев  •  УНН

 • 48649 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На Майдане Независимости в центре Киева произошло столкновение между правоохранителями и активистами, собрались в честь 4-й годовщины Революции достоинства, передает корреспондент УНН.

Во время схватки отряд из не менее 20 правоохранителей пытался оттеснить митингующих, которые уже начали устанавливать там палаточный городок.

Как сообщил корреспондент УНН, в результате никто не пострадал, правоохранители не проводили задержаний.

Ранее еще одна схватка состоялась, когда активисты устанавливали палатки.

Как сообщил корреспондент УНН, человек в штатском попытался убрать палатку, которую планировали установить некоторые из участников. В инциденте участвовало около 10 человек. В результате никто не пострадал, палатку вернули к Стелле.

Всего активисты намерены установить 3 палатки.

По состоянию на 18 часов на Майдане Незалежности в центре Киева находится около 100 активистов.

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