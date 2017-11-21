На Майдане произошла стычка между активистами и правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На Майдане Независимости в центре Киева произошло столкновение между правоохранителями и активистами, собрались в честь 4-й годовщины Революции достоинства, передает корреспондент УНН.
Во время схватки отряд из не менее 20 правоохранителей пытался оттеснить митингующих, которые уже начали устанавливать там палаточный городок.
Как сообщил корреспондент УНН, в результате никто не пострадал, правоохранители не проводили задержаний.
Ранее еще одна схватка состоялась, когда активисты устанавливали палатки.
Как сообщил корреспондент УНН, человек в штатском попытался убрать палатку, которую планировали установить некоторые из участников. В инциденте участвовало около 10 человек. В результате никто не пострадал, палатку вернули к Стелле.
Всего активисты намерены установить 3 палатки.
По состоянию на 18 часов на Майдане Незалежности в центре Киева находится около 100 активистов.