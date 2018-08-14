На матчі "Динамо" – "Славія" порядок забезпечуватимуть близько 2 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Близько 2 тисяч працівників структурних підрозділів поліції Києва, військовослужбовців Національної гвардії України та патрульних поліцейських нестимуть службу поблизу спортивної арени та у центральній частині міста. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва, передає УНН.
У вівторок, 14 серпня на стадіоні “НСК” Олімпійській" відбудеться футбольний матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2018-2019 між ФК “Динамо” (Київ, Україна) — “Славія” (Прага, Чехія).
“Стежитимуть за правопорядком під час матчу близько 2000 правоохоронців. Посилені наряди поліції нестимуть службу на прилеглій до стадіону території, на станціях метро столичної підземки та у центральній частині”, — зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, 14 серпня у зв’язку із проведенням футбольного матчу Ліги Чемпіонів між командами ФК “Динамо” та ФК “Славія” у графіку роботи метро відбудуться зміни. Так, із 18:30 до 19:30 на вхід та вихід буде закрито станцію “Олімпійська”, закрито на вихід станції “Палац спорту” та закрито на вхід станції “Площа Льва Толстого”.