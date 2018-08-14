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На матче "Динамо" - "Славия" порядок будут обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей

Киев • УНН

 • 9002 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Около 2 тысяч работников структурных подразделений полиции Киева, военнослужащих Национальной гвардии Украины и патрульных полицейских будут нести службу возле спортивной арены и в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, передает УНН.

На матче "Динамо" - "Славия" порядок будут обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей

Во вторник 14 августа на стадионе "НСК "Олимпийский"состоится футбольный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018-2019 между ФК "Динамо" (Киев, Украина) - "Славия" (Прага, Чехия).

"Следить за правопорядком во время матча будут около 2000 правоохранителей. Усиленные наряды полиции будут нести службу на прилегающей к стадиону территории, на станциях метро столичной подземки и в центральной части", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 14 августа в связи с проведением футбольного матча Лиги Чемпионов между командами ФК "Динамо" и ФК "Славия" в графике работы метро произойдут изменения. Так, с 18:30 до 19:30 на вход и выход будет закрыта станция "Олимпийская", закрыты на выход станции "Дворец спорта" и закрыта на вход станции "Площадь Льва Толстого".

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