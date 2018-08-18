На масштабні навчання НАТО Бундесвер відправить 8 тисяч солдатів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Бундесвер відправить вісім тисяч солдатів, близько 100 танків та загалом понад дві тисячі транспортних засобів на, ймовірно, наймасштабніші навчання НАТО з часів закінчення “холодної війни”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У маневрах Північноатлантичного альянсу Trident Juncture візьмуть участь до 40 тисяч солдатів з близько 30 країн. Кількість військових Бундесверу, залучених до навчань, - одна з найбільших серед країн-учасниць. У схожих навчаннях у 2015 році армія ФРН була представлена лише трьома тисячами солдатів. Маневри мають відбутися з 25 жовтня по 7 листопада в Норвегії.
Таким чином, кількість солдатів Бундесверу, залучених цього року до міжнародних навчань, зросте до рекордного показника - 12 тисяч. Це - утричі більше, ніж торік. Участь у міжнародних навчаннях коштуватиме, за даними оборонного відомства країни, близько 90 мільйонів євро.
Нагадаємо, військові навчання НАТО Trident Juncture пройдуть у Норвегії - країні, що межує з Росією - з 25 жовтня по 7 листопада і стануть, ймовірно, найбільшими маневрами після завершення холодної війни.