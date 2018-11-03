На Марсі виявили сліди трьох висохлих озер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Науковці виявили на поверхні Марса сліди трьох висохлих водойм, діаметр найбільшого з яких досягав 77 км, передає УНН з посиланням на інтернет-портал Space.com.
Марсіанські озера виявили в районі Hellas Planitia — басейні, утвореному в результаті падіння на поверхню планети великого небесного тіла.
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Три водойми, як вважають дослідники, сформувалися по-різному: одна — в результаті випадання опадів, інша — завдяки підґрунтовим водам, ще в одну, ймовірно, впадала річка.
Якщо озера були досить близько до джерел тепла, дослідники не виключають, що вони могли бути придатними для життя організмів.
Як повідомляв УНН, у марсіанській воді знайшли достатньо кисню для бактерій.