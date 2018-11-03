На Марсе обнаружили следы трех высохших озер
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ученые обнаружили на поверхности Марса следы трех высохших водоемов, диаметр самого большого из которых достигал 77 км, передает УНН со ссылкой на интернет-портал Space.com.
Марсианские озера обнаружили в районе Hellas Planitia - бассейне, образованном в результате падения на поверхность планеты крупного небесного тела.
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Три водоема, как считают исследователи, сформировались по-разному: одно - в результате выпадения осадков, другое - благодаря подпочвенным водам, еще в одно, вероятно, впадала река.
Если озера были достаточно близко к источникам тепла, исследователи не исключают, что они могли быть пригодными для жизни организмов.
Как сообщал УНН, в марсианской воде нашли достаточно кислорода для бактерий.