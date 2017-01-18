На маріупольському напрямку затримано бойовика з російським паспортом

“18 січня 2017 року на Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ. У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем м.Курганінськ Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у прифронтовому Новолуганському поліція затримала 44-річного бойовика, який приєднався до терористів “ДНР”, перебуваючи у відпустці.