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На маріупольському напрямку затримано бойовика з російським паспортом

На маріупольському напрямку затримано бойовика з російським паспортом

Київ • УНН

 • 9474 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. На маріупольському напрямку було затримано бойовика з документами, що засвідчують російське громадянство, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“18 січня 2017 року на Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ. У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем м.Курганінськ Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у прифронтовому Новолуганському поліція затримала 44-річного бойовика, який приєднався до терористів “ДНР”, перебуваючи у відпустці.

Українські Національні Новини

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