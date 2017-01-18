На мариупольском направлении задержали боевика с российским паспортом

"18 января 2017 года на мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан член российско-оккупационных войск. В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г.Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО", - говорится в сообщении.

Напомним, в прифронтовом Новолуганском полиция задержала 44-летнего боевика, который присоединился к террористам "ДНР", находясь в отпуске.