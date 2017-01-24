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На маріупольському напрямку НЗФ 26 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ – О.Мотузяник

На маріупольському напрямку НЗФ 26 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ – О.Мотузяник

Київ • УНН

 • 6788 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Незаконні збройні формування протягом минулої доби здійснили на маріупольському напрямку 26 обстрілів по українських позиціях. Про це сказав на брифінгу речник Міністерств оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

О.Мотузяник повідомив, що районами основних бойових дій були рубежі оборони поблизу Красногорівки та східні підступи до Маріуполя.

Зокрема, за його словами, у Красногорівці російсько-окупаційні війська поводили себе вкрай агресивно, провівши один з наймасштабніших мінометних обстрілів останніх місяців на цій ділянці фронту – за неповних три години бойовики зі сторони Старомихайлівки випустили по наших позиціях більше 80 мін різних калібрів.

У той же час, зазначив він, на лінії фронту від Павлополя до Широкиного перестрілки тривали протягом усієї доби. При цьому важке озброєння – міномети – противником застосовувалося тільки на крайньому півдні лише у темну пору доби.

"Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку також відбулося 26 ворожих обстрілів, п’ята частина яких – з мінометів", - сказав він.

О.Мотузяник також додав, що у Новотроїцькому другий день поспіль активним був снайпер противника.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО двоє українських бійців отримали поранення.

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