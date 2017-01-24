На мариупольском направлении НВФ 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ - А.Мотузяник

А.Мотузяник сообщил, что районами основных боевых действий были рубежи обороны вблизи Красногоровки и восточные подступы к Мариуполю.

В частности, по его словам, в Красногоровке российско-оккупационные войска вели себя крайне агрессивно, проведя один из самых масштабных минометных обстрелов последних месяцев на этом участке фронта - за неполных 3 часа боевики со стороны Старомихайловки выпустили по нашим позициям более 80 мин различных калибров.

В то же время, отметил он, на линии фронта от Павлополя до Широкино перестрелки продолжались на протяжении всех суток. При этом тяжелое вооружение - минометы - противником применялось только на крайнем юге только в темное время суток.

"Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении также состоялось 26 вражеских обстрелов, пятая часть которых - из минометов", - сказал он.

А.Мотузяник также добавил, что в Новотроицком второй день подряд активным был снайпер противника.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов получили ранения .