На мариупольском направлении НВФ 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки осуществили на мариупольском направлении 26 обстрелов по украинским позициям. Об этом сказал на брифинге спикер министерств обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
А.Мотузяник сообщил, что районами основных боевых действий были рубежи обороны вблизи Красногоровки и восточные подступы к Мариуполю.
В частности, по его словам, в Красногоровке российско-оккупационные войска вели себя крайне агрессивно, проведя один из самых масштабных минометных обстрелов последних месяцев на этом участке фронта - за неполных 3 часа боевики со стороны Старомихайловки выпустили по нашим позициям более 80 мин различных калибров.
В то же время, отметил он, на линии фронта от Павлополя до Широкино перестрелки продолжались на протяжении всех суток. При этом тяжелое вооружение - минометы - противником применялось только на крайнем юге только в темное время суток.
"Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении также состоялось 26 вражеских обстрелов, пятая часть которых - из минометов", - сказал он.
А.Мотузяник также добавил, что в Новотроицком второй день подряд активным был снайпер противника.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов получили ранения .