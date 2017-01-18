На маріупольському напрямку інтенсивність ворожого вогню залишається найвищою - О.Мотузяник

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Минулої доби бойовики 33 рази обстріляли позиції сил АТО на приморському напрямку, цей показник є більший ніж кількість обстрілів на луганському та донецькому разом узятих. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Обстановка незмінна. Вчора відбулося 33 ворожих обстріли, зокрема 5 мінометних. Окупанти порушують режим тиші і вдень, і вночі. Основні гарячі точки — Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Широкине”, — сказав він.

Нагадаємо, минулої доби в авдіївській промзоні відбулося три великі перестрілки.

Українські Національні Новини

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