На мариупольском направлении интенсивность вражеского огня остается высокой - А.Мотузяник

КИЕВ. 18 января. УНН. За прошедшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции сил АТО на приморском направлении, этот показатель больше, чем количество обстрелов на луганском и донецком вместе взятых. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.