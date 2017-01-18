На мариупольском направлении интенсивность вражеского огня остается высокой - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. За прошедшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции сил АТО на приморском направлении, этот показатель больше, чем количество обстрелов на луганском и донецком вместе взятых. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Обстановка неизменна. Вчера состоялось 33 вражеских обстрела, в том числе 5 минометных. Оккупанты нарушают режим тишины и днем, и ночью. Основные горячие точки - Красногоровка, Марьинка, Водяное, Широкино ", - сказал он.
Напомним, за прошедшие сутки в Авдеевской промзоне произошло три крупных перестрелки .