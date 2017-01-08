На маріупольському напрямку бойовики застосували міномети та артилерію

“Усього було випущено 6 артилерійських та 87 мінометних мін снарядів. Бойовики застосували артилерію проти сил АТО в районі села Водяне, а мінометний вогонь фіксувався по всій ділянці — від Мар’їнки і Павлополя до Талаківки і Широкиного”, — розповів речник.

Також він зазначив, що обстріли на маріупольському напрямку тривали впродовж усієї доби, особливо інтенсивно — після другої години дня.

Як повідомляв УНН, минулої доби шестеро бійців отримали поранення біля Троїцького і Кримського.