На маріупольському напрямку бойовики застосували міномети та артилерію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Минулої доби на маріупольскому напрямку бойовики проти сил АТО застосували міномети та артилерію. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Усього було випущено 6 артилерійських та 87 мінометних мін снарядів. Бойовики застосували артилерію проти сил АТО в районі села Водяне, а мінометний вогонь фіксувався по всій ділянці — від Мар’їнки і Павлополя до Талаківки і Широкиного”, — розповів речник.
Також він зазначив, що обстріли на маріупольському напрямку тривали впродовж усієї доби, особливо інтенсивно — після другої години дня.
Як повідомляв УНН, минулої доби шестеро бійців отримали поранення біля Троїцького і Кримського.