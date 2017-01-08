На мариупольском направлении боевики применили минометы и артиллерию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки на Мариупольском направлении боевики против сил АТО применили минометы и артиллерию. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего было выпущено 6 артиллерийских и 87 минометных мин снарядов. Боевики применили артиллерию против сил АТО в районе села Водяное, а минометный огонь фиксировался по всему участку - от Марьинки и Павлополя до Талаковки и Широкино ", - рассказал представитель.
Также он отметил, что обстрелы на мариупольском направлении продолжались в течение всех суток, особенно интенсивно - после двух часов дня.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки шестеро бойцов получили ранения у Троицкого и Крымского.