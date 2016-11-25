На маріупольському напрямку бойовики випустили понад 159 мін та снарядів

“На маріупольському напрямку, як і раніше, кількість ворожих обстрілів найвища. Більша ніж на двох обох взятих. По всьому фронту бойовики застосовують важке озброєння, зокрема у Маріїнському районі, у Новогригорівці (де зазвичай було тихо) та на приморських рубежах. По наших позиціях було випущено понад 150 мінометних мін та 9 артилерійських снарядів”, — сказав він.

Противник, також, порушував “режим тиші” у Новотроїцькому та Старогнатівці. Найпотужніші обстріли відбувся у Красногорівці, вони безперервно тривали приблизно 2 години 20 хвилин. Всього на маріупольському напрямку минулої доби зафіксовано 16 ворожих обстрілів, 10 із них із важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу в Опитному минулої доби в зоні проведення АТО загинув один український військовий.