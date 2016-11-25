На мариупольском направлении боевики выпустили более 159 мин и снарядов

"На мариупольском направлении, как и раньше, количество вражеских обстрелов самое высокое. По всему фронту боевики применяют тяжелое вооружение, в том числе в Марьинском районе, в Новогригорьевке (где обычно было тихо) и на приморских рубежах. По нашим позициям было выпущено более 150 минометных мин и 9 артиллерийских снарядов", - сказал он.

Противник, также нарушал "режим тишины" в Новотроицком и Старогнатовке. Мощные обстрелы состоялись в Красногоровке, они непрерывно продолжались примерно 2 часа 20 минут. Всего на мариупольском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 16 вражеских обстрелов, 10 из них из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, в результате обстрела в Опытном в зоне проведения АТО погиб один украинский военный.