На маріупольському напрямку бойовики випустили майже 200 мінометних снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Майже 200 мінометних снарядів випустили бойовики по позиціях сил АТО на маріупольському напрямку. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"По наших позиціях було випущено майже 200 мінометних снарядів. І варто зазначити, що українські війська відкривали вогонь у відповідь", - сказав О.Мотузяник.
Він також зауважив, що ситуація на маріупольському напрямку залишається без змін.
"У Красногорівці, Гнутовому та Широкиному відбулася низка потужних мінометних обстрілів з боку противника. Окрім цього, ворог застосовував міномети у Тарамчуку і Талаківці, проте там це траплялося рідше", - повідомив О.Мотузяник.
За його словами, всього за добу на маріупольському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів, у 12 випадках противник застосовував важке озброєння.
Нагадаємо, що також на маріупольському напрямку проводився обстріл селища Виноградного. В результаті цього там пошкоджено чотири житлові будинки та газопровід. Без газопостачання залишилися близько 600 будинків.