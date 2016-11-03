На мариупольском направлении боевики выпустили почти 200 минометных снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Почти 200 минометных снарядов выпустили боевики по позициям сил АТО на мариупольском направлении. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"По нашим позициям были выпущены почти 200 минометных снарядов. И стоит отметить, что украинские войска открывали ответный огонь", - сказал А.Мотузяник.
Он также отметил, что ситуация на мариупольском направлении остается без изменений.
"В Красногоровке, Гнутово и Широкино состоялся ряд мощных минометных обстрелов со стороны противника. Кроме этого, враг применял минометы в Тарамчуке и Талаковке, однако там это случалось реже", - сообщил А.Мотузяник.
По его словам, всего за сутки на мариупольском направлении зафиксировано 26 вражеских обстрелов, в 12 случаях противник применял тяжелое вооружение.
Напомним, на мариупольском направлении был обстрелян поселок Виноградное. В результате этого там повреждены четыре жилых дома и газопровод. Без газоснабжения остались около 600 домов.