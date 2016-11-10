На маріупольському напрямку бойовики обстріляли позиції сил АТО з САУ, мінометів та гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО бойовики використовували на маріупольському напрямку міномети, самохідні артилерійські установки та гранатомети, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по наших позиціях в районі Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового та Широкиного. В районі Водяного ворог застосував самохідні артилерійські установки, а по Мар’їнці — озброєння БТР, БМП та гранатомети. Тут же не одноразово працював снайпер противника. По Павлополю ворог вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Також з мінометів російсько-окупаційний контингент обстріляв Луганське”, — йдеться в повідомленні.
Також у штабі додали, що на луганському напрямку з гранатометів обстріляли Новозванівку, а на донецькому — Зайцеве.
Нагадаємо, бойовики з початку доби 20 разів обстріляли сили АТО.