На мариупольском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО из САУ, минометов и гранатометов

"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по нашим позициям в районе Марьинки, Красногоровки, Гнутово и Широкино. В районе Водяного враг применил самоходные артиллерийские установки, а по Марьинке - вооружение БТР, БМП и гранатометы. Здесь же неоднократно работал снайпер противника. По Павлополю враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Также из минометов российско-оккупационный контингент обстрелял Луганское", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что на луганском направлении из гранатометов обстреляли Новозвановку, а на донецком - Зайцево.

Напомним, боевики с начала суток 20 раз обстреляли силы АТО.