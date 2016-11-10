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На мариупольском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО из САУ, минометов и гранатометов

На мариупольском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО из САУ, минометов и гранатометов

Киев • УНН

 • 7925 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО боевики использовали на мариупольском направлении минометы, самоходные артиллерийские установки и гранатометы, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по нашим позициям в районе Марьинки, Красногоровки, Гнутово и Широкино. В районе Водяного враг применил самоходные артиллерийские установки, а по Марьинке - вооружение БТР, БМП и гранатометы. Здесь же неоднократно работал снайпер противника. По Павлополю враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Также из минометов российско-оккупационный контингент обстрелял Луганское", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что на луганском направлении из гранатометов обстреляли Новозвановку, а на донецком - Зайцево.

Напомним, боевики с начала суток 20 раз обстреляли силы АТО.

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