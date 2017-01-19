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На маріупольському напрямку бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військових

На маріупольському напрямку бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військових

Київ • УНН

 • 7015 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. На маріупольському напрямку ворожі війська 20 разів обстріляли позиції українських бійців.Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Біля Азовського моря ситуація залишається незмінною. Там бойовики стріляють і вдень, і вночі. І активно застосовують важке озброєння. Фактично під ворожий приціл потрапляє кожен український опорний пункт. Зокрема у Павлополі і Талакіївці відбулися мінометні обстріли з боку російських військово-окупаційних військ. Всього на маріупольському напрямку зафіксовано 20 ворожих обстрілів, 2 з них мінометні”, — повідомив речник.

Також він підкреслив що вчора у Красногорівці і Мар’янці було спокійно, проте ворог порушував режим припинення вогню південніше, а саме у Славному та Новотроїцькому.

Як повідомляв УНН, на маріупольському напрямку затримано бойовика з російським паспортом

Українські Національні Новини

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