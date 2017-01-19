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На мариупольском направлении боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военных

На мариупольском направлении боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военных

Киев • УНН

 • 7015 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. На мариупольском направлении вражеские войска 20 раз обстреляли позиции украинских бойцов. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

"Возле Азовского моря ситуация остается неизменной. Там боевики стреляют и днем, и ночью. И активно применяют тяжелое вооружение. Фактически под вражеский прицел попадает каждый украинский опорный пункт. В частности, в Павлополе и Талаковке произошли минометные обстрелы со стороны российских военно-оккупационных войск. Всего на мариупольском направлении зафиксировано 20 вражеских обстрелов, 2 из них минометные", - сообщил пресс-секретарь.

Также он подчеркнул, что вчера в Красногоровке и Марьянке было спокойно, однако враг нарушал режим прекращения огня южнее, а именно в Славном и Новотроицком.

Как сообщал УНН, на мариупольском направлении задержан боевик с российским паспортом.

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