На мариупольском направлении боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военных

"Возле Азовского моря ситуация остается неизменной. Там боевики стреляют и днем, и ночью. И активно применяют тяжелое вооружение. Фактически под вражеский прицел попадает каждый украинский опорный пункт. В частности, в Павлополе и Талаковке произошли минометные обстрелы со стороны российских военно-оккупационных войск. Всего на мариупольском направлении зафиксировано 20 вражеских обстрелов, 2 из них минометные", - сообщил пресс-секретарь.

Также он подчеркнул, что вчера в Красногоровке и Марьянке было спокойно, однако враг нарушал режим прекращения огня южнее, а именно в Славном и Новотроицком.

Как сообщал УНН, на мариупольском направлении задержан боевик с российским паспортом.