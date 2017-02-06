На лютий в Україні запланували навчальні збори резервістів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вже у середині лютого в Україні розпочнуться навчальні збори резервістів. Про це на прес-конференції повідомив військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко, передає кореспондент УНН.
Навчання планують розпочати 18 лютого.
Військовий комісар розповів, що цього річ вже проводились такі навчання, в січні, на полігоні в місті Чугуїв.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, резервісти Одеської області візьмуть участь у військових зборах. Протягом 30 діб резервісти мають удосконалити навички з тактичної, медичної, інженерної та вогневої підготовки, а також виконати програму фахової підготовки, бойового злагодження у складі рот, батальйонів та бригади в ході відповідних навчань та тренувань.