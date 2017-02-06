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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На февраль в Украине запланировали учебные сборы резервистов

Киев • УНН

 • 5864 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Уже в середине февраля в Украине начнутся учебные сборы резервистов. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Львовской области Александр Тищенко, передает корреспондент УНН.

На февраль в Украине запланировали учебные сборы резервистов

Обучение планируется начать 18 февраля.

Военный комиссар рассказал, что в этом году уже проводились такие учения, в январе, на полигоне в городе Чугуев.

Напомним, как сообщал УНН, резервисты Одесской области примут участие в военных сборах  В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.

Украинские Национальные Новости

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