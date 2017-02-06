На февраль в Украине запланировали учебные сборы резервистов

Обучение планируется начать 18 февраля.

Военный комиссар рассказал, что в этом году уже проводились такие учения, в январе, на полигоне в городе Чугуев.

Напомним, как сообщал УНН, резервисты Одесской области примут участие в военных сборах В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.