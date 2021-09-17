На Львівщині зняли шок-контент: свині живуть в пекельних умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Голодні, знесилені й у власних екскриментах. Фото та відео свиней, що вмирають, зняли студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини кілька місяців тому під час практики, передає УНН посилаючись на Свідок НТН.
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“Свині стоять у власних екскрементах, вони такі худі, що видно ребра, а одна тварина така виснажена, що не може підвестися”, — прокоментували журналісти.
Студент, який зняв ці кадри не називає свого імені, тому коментує анонімно.
“Там народжуються поросята, коли ми там були в останній раз, то поросятам було два місяці. Вони не виглядають на свій вік, свиноматки просто не виробляють молока. Одна свиня не могла підвестися, тому що у неї були паралізовані задні ноги і викладачі визнали, що вона помре, тому що живе в поганих умовах”, — сказав студент.
На інших фото телята, які без доступу до води та ще й прив’язані. Це робити заборонено, кажуть зоозахисники.
“Адські умови жорстокого поводження. Це пряме порушення наказу 224 про умови утримання сільськогосподарських тварин”, — прокоментувала зоозахисниця Адріана Байло.
До слова
Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.
“Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з „близькими по духу“. Після кішки і собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають”, — відзначають представники зоозахисної оргнанізації "Відкриті клітки".
Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров’я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, свинина, як і інше червоне м’ясо, провокує розвиток раку.