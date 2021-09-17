Во Львовской области сняли шок-контент: свиньи живут в адских условиях

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Голодные, обессиленные и в собственных екскриментах. Фото и видео свиней, которые умирают, сняли студенты Львовского национального университета ветеринарной медицины несколько месяцев назад во время практики, передает УНН со ссылкой на Свидетель НТН.

Цитата

"Свиньи стоят в собственных экскрементах, они такие худые, что видно ребра, а одно животное так истощено, что не может встать", - прокомментировали журналисты.

Студент, который снял эти кадры и не называет своего имени, так комментирует анонимно.

"Там рождаются поросята, когда мы там были в последний раз, то поросятам было два месяца. Они не выглядят на свой возраст, свиноматки просто не производят молока. Одна свинья не могла встать, потому что у нее были парализованы задние ноги и преподаватели признали, что она умрет, потому что живет в плохих условиях", - сказал студент.

На других фото телята, которые без доступа к воде и еще привязаны. Это делать запрещено, говорят зоозащитники.

"Адские условия жестокого поведения. Это прямое нарушение приказа 224 об условиях содержания сельскохозяйственных животных", - прокомментировала зоозащитница Адриана Байло.

К слову

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

"Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу". После кошки и собаки свинья является наиболее порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают", - отмечают представители зоозащитной оргнанизации "Открытые клетки".

Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.

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