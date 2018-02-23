Під Львовом знайшли схованку з боєприпасами
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 лютого. УНН. Біля Львова співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області спільно з вибухотехніками поліції виявили схованку з військовими засобами ураження. Про це УНН повідомили прес-службі СБУ у Львівській області.
Оперативники спецслужби вилучили зі схрону, облаштованого у лісопосадці, на околиці обласного центру, дві гранати Ф-1, кумулятивну протитанкову гранату та гранату РГД-5.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, піротехнічна група аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС у Харківській області розмінувала застарілі боєприпаси часів Другої світової війни, знайдені у Харкові.