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Під Львовом знайшли схованку з боєприпасами

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 лютого. УНН. Біля Львова співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області спільно з вибухотехніками поліції виявили схованку з військовими засобами ураження. Про це УНН повідомили прес-службі СБУ у Львівській області.

Оперативники спецслужби вилучили зі схрону, облаштованого у лісопосадці, на околиці обласного центру, дві гранати Ф-1, кумулятивну протитанкову гранату та гранату РГД-5.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, піротехнічна група аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС у Харківській області розмінувала застарілі боєприпаси часів Другої світової війни, знайдені у Харкові.

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