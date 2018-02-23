Под Львовом нашли тайник с боеприпасами
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. Около Львова сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области совместно с взрывотехниками полиции обнаружили тайник с военными средствами поражения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области.
Оперативники спецслужбы изъяли из тайника, оборудованного в лесопосадке на окраине областного центра, две гранаты Ф-1, кумулятивную противотанковую гранату и гранату РГД-5.
На данный момент открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, пиротехничная группа аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Харьковской области разминировала устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны, найденные в Харькове.