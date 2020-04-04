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На Львівщині зафіксовано вже 15 випадків COVID-19

На Львівщині зафіксовано вже 15 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Львівській області зафіксовано 15 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає УНН з посиланням на пресслужбу Львівську ОДА.

"За результатами тестів, які отримали сьогодні вночі, у ще однієї особи в області — позитивний результат. Пацієнт — це жінка, якій 58 років",- повідомив Васько.

За його словами, стан пацієнтки — важкий. Вона перебуває у реанімаційному відділенні Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.
Як повідомлялося, від COVID-19 на Львівщині одужало двоє осіб.

Нагадаємо, в Україні на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 — летальні.

Українські Національні Новини

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