На Львівщині зафіксовано вже 15 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Львівській області зафіксовано 15 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає УНН з посиланням на пресслужбу Львівську ОДА.
"За результатами тестів, які отримали сьогодні вночі, у ще однієї особи в області — позитивний результат. Пацієнт — це жінка, якій 58 років",- повідомив Васько.
За його словами, стан пацієнтки — важкий. Вона перебуває у реанімаційному відділенні Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.
Як повідомлялося, від COVID-19 на Львівщині одужало двоє осіб.
Нагадаємо, в Україні на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 — летальні.