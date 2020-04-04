Во Львовской области зафиксировано уже 15 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во Львовской области зафиксировано 15 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовскую ОГА.
"По результатам тестов, которые получили сегодня ночью, у еще одного человека в области - положительный результат. Пациент - это женщина, которой 58 лет", - сообщил Васька.
По его словам, состояние пациентки - тяжелое. Она находится в реанимационном отделении Львовской областной клинической инфекционной больницы.
Как сообщалось, от COVID-19 во Львовской области выздоровели два человека.
Напомним, в Украине на утро 4 апреле зафиксирован 1096 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 - летальные.