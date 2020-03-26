На Львівщині зафіксовано третій випадок захворювання на коронавірус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 березня. УНН. На Львівщині зафіксували третій випадок захворювання на Covid-19. Про це повідомили у прес-службі ЛОДА, передає УНН.
"У період з 17:00 години по 22:30 годину, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще 1 особа. Пацієнт з міста Львова. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 53 особи На самоізоляції знаходяться 58 осіб. За увесь час виписано — 38 пацієнтів. Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого", -повідомили у ЛОДА.
За результатами тестів у 6 осіб — грип. За увесь час в сумі у 36 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 113 осіб. У трьох пацієнтів — позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.
Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.