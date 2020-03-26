Во Львовской области зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом

“В период с 17:00 часов по 22:30 часов, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратился еще 1 человек. Пациент из города Львова. Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице — 53 человека на самоизоляции находятся 58 человек. За все время выписано — 38 пациентов. Состояние всех больных — средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому”, — сообщили в ЛОГА.

По результатам тестов у 6 человек — грипп. За все время в сумме у 36 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус находятся 113 человек. У трех пациентов — положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.