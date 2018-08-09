На Львівщині за невідомих обставин помер 12-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В одному із сіл Жидачівського районі жінка знайшла тіло свого 12-річного онука, передає УНН з посиланням на Гал-інфо.
У Стрийський відділ поліції у середу 8 серпня о 17:45 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Жидачівського району в господарській будівлі жінка виявила тіло свого 12-річного внука.
Правоохоронці встановлюють обставини смерті дитини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, на горі Лопата у Львівській області заблукали 9 туристів.