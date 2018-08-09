Во Львовской области при неизвестных обстоятельствах умер 12-летний мальчик

В Стрыйский отдел полиции в среду 8 августа в 17:45 поступило сообщение о том, что в одном из сел Жидачевского района в хозяйственной постройке женщина обнаружила тело своего 12-летнего внука.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, на горе Лопата во Львовской области заблудились 9 туристов.