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На Львівщині за хабарництво судитимуть в.о. начальника ГУ Держпродспоживслужби

Київ • УНН

 • 4868 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Виконуючого обовязки начальника ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області судитимуть за отримання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

На Львівщині за хабарництво судитимуть в.о. начальника ГУ Держпродспоживслужби

Так, 3 жовтня правопорушницю затримано при одержанні другої частини неправомірної вигоди в сумі 10 тис. грн. Загалом вказаний посадовець вимагала від приватного підприємця 15 тис. грн за проведення державної реєстрації потужностей операторів ринку та подальше сприяння господарській діяльності.

За клопотанням прокуратури судом щодо останньої обрано запобіжний захід тримання під вартою з одночасним визначенням застави, яку вона сплатила.

На даний час обвинувальний акт уже направлено для розгляду до Шевченківського районного суду м. Львова за ч.3 ст.368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становище) ККУ.

Жінці загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-ох років, з конфіскацією майна та із спеціальною конфіскацією.

 

 

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