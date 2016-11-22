На Львовщине за взяточничество будут судить и.о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы

Так, 3 октября правонарушительница задержана при получении второй части неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. грн. В общем указанный чиновник требовал от частного предпринимателя 15 тыс. грн за проведение государственной регистрации мощностей операторов рынка и дальнейшее содействие в хозяйственной деятельности.

По ходатайству прокуратуры судом по последней избрана мера пресечения содержание под стражей с одновременным определением залога, который она оплатила.

В настоящее время обвинительный акт уже направлено для рассмотрения в Шевченковский районный суд г. Львова по ч.3 ст.368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленной ей власти или служебного положение) УК Украины.

Женщине грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.