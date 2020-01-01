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На Львівщині за добу рятувальники допомогли 11 туристам в горах

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У Львівській області протягом 31 грудня минулого року, рятувальники допомогли 11 туристам в горах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

“Так, 31 грудня протягом дня, рятувальники надали допомогу 6-ом туристам — лижникам, які травмувались під час катання на горі Високий Верх. Рятувальники транспортували потерпілих до підніжжя гори де служба медицини надала їм фахову медичну допомогу”, — йдеться в повідомленні.

Того ж дня о 18:43 на номер 101 надійшов дзвінок, що група туристів у кількості 5 осіб під час прогулянки на горі Секул села Коростів Сокальського району заблукала.

“На пошуки була відправлена Славська пошуково — рятувальна група в кількості 6 рятувальників. Незабаром туристів було знайдено, медичної допомоги вони не потребували. Було залучено снігохід та 2 повнопривідних рятувальних автомобілів Mitsubishi L-200”, — зазначається в повідомленні

Нагадаємо, у новорічну ніч в районі Говерли заблукав турист.

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