Во Львовской области за сутки спасатели помогли 11 туристам в горах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Во Львовской области в течение 31 декабря прошлого года, спасатели помогли 11 туристам в горах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“Так, 31 декабря в течение дня, спасатели оказали помощь 6-ти туристам — лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх. Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы где служба медицины предоставила им профессиональную медицинскую помощь”, — говорится в сообщении.
В тот же день в 18:43 на номер 101 поступил звонок, что группа туристов в количестве 5 человек во время прогулки на горе Секул села Коростов Сокольского района заблудилась.
“На поиски была отправлена Славская поисково-спасательная группа в количестве 6 спасателей. Вскоре туристы были найдены, в медицинской помощи они не нуждались. Был привлечен снегоход и 2 полноприводных спасательных автомобилей Mitsubishi L-200”, — отмечается в сообщении
Напомним, в новогоднюю ночь в районе Говерлы заблудился турист.