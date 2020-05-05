На Львівщині вже 514 випадків інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Львові та на Львівщині на 8 годину 5 травня вже є 514 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
"Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 514 випадків інфікування коронавірусом, з них 16 — летальні", - повідомили у мерії.
В області 106 пацієнтів уже одужало.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 103 ПЛР-тести, з яких 8 — позитивні.
Наразі в інфекційній лікарні перебуває 135 осіб, з них в реанімації — 3 особи, на апаратні ШВЛ — 2 особи.
Нагадаємо, на ранок 4 травня у Львівській області було 506 випадків COVID-19.