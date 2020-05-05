Во Львовской области уже 514 случаев инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Во Львове и Львовской области на 8 часов 5 мая уже есть 514 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 514 случаев инфицирования коронавирусом, из них 16 - летальные", - сообщили в мэрии.
В области 106 пациентов уже выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 103 ПЦР-тесты, из которых 8 - положительные.
На данный момент в инфекционной больнице находятся 135 человек, из них в реанимации - 3 человека, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.
Напомним, на утро 4 мая во Львовской области было 506 случаев COVID-19.