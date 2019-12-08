На Львівщині водій скоїв смертельний наїзд на велосипедистку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Поблизу села Лешнів на Львівщині водій скоїв наїзд на велосипедистку. Від отриманих травм 51-річна жінка померла на місці події. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 грудня близько 20:00 на автодорозі "Броди-Берестечко" поблизу села Лешнів. Як встановили поліцейські, водій автомобіля Hyundai Sonata, 27-річний мешканець Бродівського району, скоїв наїзд на велосипедистку, 51-річну жительку цього ж району, яка від отриманих травм померла на місці події", - йдеться у повідомленні.
Наразі поліція встановлює обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомлялося раніше в УНН, у ДТП на Львівщині в результаті наїзду транспортного засобу Audi загинув 60-річний велосипедист.