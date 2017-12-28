На Львівщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легковика загинув чоловік
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Львівській області на трасі “Київ-Чоп” поблизу села Підбірці зіткнулись легковик та мікроавтобус. Внаслідок ДТП одна людина загинула. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“Аварія трапилась близько 17.10, поблизу села Підбірці. Зіткнулись мікроавтобус марки Мерседес, та легковик марки Шкода. Внаслідок ДТП водій легковика загинув”, — повідомили у прес-службі Нацполіції.
Наразі причини ДТП встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, у Києві палаюче таксі на швидкості влетіло в іномарку.