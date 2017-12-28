Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погиб человек

“Авария произошла около 17.10 вблизи села Подборцы. Столкнулись микроавтобус марки Мерседес, и легковушка марки Шкода. В результате ДТП водитель легковушки погиб”, — сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Пока причины ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, в Киеве горящее такси на скорости влетело в иномарку.